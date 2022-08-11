84. dakikada Patryk Szysz’in sağ kanattan ceza sahası içine girdi ve pasını Mounir Chouiar’a aktardı. Mounir Chouiar’ın pasında ceza sahası içi sağ topu alan Danijel Aleksic düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

74. dakikada Mounir Chouiar sol kanattan ceza sahası içine girdi ve pasını penaltı bölgesi yakındaki Mahmut Tekdemir’e aktardı. Mahmut’un vuruşunda defanstan seken topu kale önünde bulan Ahmed Touba’nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

64. dakikada sol kanattan ilerleyen Mounir Chouiar pasını Hasan Ali Kaldırım’a aktardı. Onun topuk pasında ceza yayı solunda topu alan Stefano Okaka’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

52. dakikada Deniz Türüç’ün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi sol tarafına gönderdiği Hasan Ali Kaldırım’ın gelişine vuruşunda kaleci Anton Einarsson meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı İzlanda ekibi Breidablik’i 3-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Turuncu-lacivertliler bu turda Belçika temsilcisi Antwerp eşleşti.

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