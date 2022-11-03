UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son haftasında Medipol Başakşehir, sahasında İskoç temsilcisi Hearts ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son haftasında Medipol Başakşehir, sahasında İskoç temsilcisi Hearts ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ taraftan Deniz Türüç’ün içeri çevirdiği topa arka direkte Youssouf’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

33. dakikada Duarte’nin uzun pasında Okaka topa hareketlendi. Hearts kalecisi Gordon da ceza sahası dışına çıkarak topa hamle yaptı. Oluşan karambolde topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

36. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Serdar’ın ortasında arka direkte Traore topun sahibi oldu. Traore’nin sağ taraftan kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gordon’dan döndü. Traore dönen topa yeniden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Gordon kornere çeldi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Goga Kikacheisvili xx, Davit Gabisonia xx, Davit Chigogidze xx

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Caiçara xx, Duarte xx, Touba xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Deniz Türüç xx, Youssouf xxx, Aleksic xx, Traore xx, Serdar Gürler xxx, Okaka xx

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Mounir, Batuhan Çelik, Szysz, Berkay Özcan, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Lima, Yasin Yağız Dilek

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Hearts: Gordon xx, Atkinson xx, Michael Smith xx, Sibbick xx, Cochrane xx, Forrest xx, Connor Smith xx, Devlin xx, Grant xx, Henderson xx

Yedekler: Stewart, Clark, Kiomourtzoglou, Shankland, Halliday, McKay, Ginnelly, Pollock

Teknik Direktör: Robbie Neilson

Goller: Youssouf (dk. 4), Serdar Gürler (dk. 33) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Sibbick, Connor Smith (Hearts)