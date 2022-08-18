UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Belçika ekibi Royal Antwerp ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Belçika ekibi Royal Antwerp ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Başakşehir yarı alanı ortalarında topu alan Nainggolan’ın uzaktan vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
54. dakikada Berkay Özcan’ın pasında sol kanatta topu alan Mounir Chouiar’ın rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı vuruşta direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
87. dakikada Samuel Vines’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Dinis Almeida’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
90+3. dakikada Patryk Szysz’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ahmed Touba’nın kafa vuruşunda kaleci Jean Butez meşin yuvarlağı kontrol etti.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Jerome Brisard xx, Erwan Finjean xx, Alexis Auger xx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Şener Özbayraklı xx (Junior Caiçara dk. 76 xx), Leo Duarte xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Hasan Ali Kaldırım xx (Danijel Aleksic dk. 86 ?), Lucas Biglia xx, Mahmut Tekdemir xx (Ahmed Touba dk. 72 x), Berkay Özcan xxx, Serdar Gürler xx (Deniz Türüç dk. 72 x), Mounir Chouiar xxx (Patryk Szysz dk. 86 ?), Stefano Okaka xxx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Alexandru Epureanu, Mesut Özil, Muhammet Arslantaş, Lucas Lima
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Royal Antwerp: Jean Butez xx, Dinis Almeida xx, Toby Alderweireld xx, Pacho xx, De Laet xx (Bataille dk. 62 x), Alhassan Yussuf xx, Jurgen Ekkelenkamp xx (Scott dk. 76 x), Nainggolan xx (Miyoshi dk. 87 ?), Samuel Vines xx, Pieter Gerkens xx (Verstraete dk. 62 x), Michael Frey xx
Yedekler: De Wolf, Devalckeneer, Avila, Zeno Van Den Bosch, Vermeeren, Krasniqi
Teknik Direktör: Mark van Bommel
Goller: Mounir Chouiar (dk. 54) (Medipol Başakşehir), Almeida (dk. 87) (Royal Antwerp)
Sarı kartlar: Serdar Gürler, Erdinç Sözer (Teknik Sorumlu) (Medipol Başakşehir), Michael Frey, Pacho, Pieter Gerkens (Royal Antwerp)
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