Yedekler: De Wolf, Devalckeneer, Avila, Zeno Van Den Bosch, Vermeeren, Krasniqi

Royal Antwerp: Jean Butez xx, Dinis Almeida xx, Toby Alderweireld xx, Pacho xx, De Laet xx (Bataille dk. 62 x), Alhassan Yussuf xx, Jurgen Ekkelenkamp xx (Scott dk. 76 x), Nainggolan xx (Miyoshi dk. 87 ?), Samuel Vines xx, Pieter Gerkens xx (Verstraete dk. 62 x), Michael Frey xx

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Başakşehir: 0 - Royal Antwerp: 0 (Maç devam ediyor)

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Başakşehir: 0 - Royal Antwerp: 0 (Maç devam ediyor)

90+3. dakikada Patryk Szysz’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ahmed Touba’nın kafa vuruşunda kaleci Jean Butez meşin yuvarlağı kontrol etti.

54. dakikada Berkay Özcan’ın pasında sol kanatta topu alan Mounir Chouiar’ın rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı vuruşta direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Belçika ekibi Royal Antwerp ile 1-1 berabere kaldı.

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