44. dakikada Şener Özbayraklı’nın ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Ömer Ali Şahirer bekletmeden pasını içeriye aktardı. Ön direkte topla buluşan Stefano Okaka’nın vuruşunda da meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

14. dakikada Deniz Türüç’ün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altı pasta bulunan Youssouf Ndayishimiye’nin diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir sahasında İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir’in 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.