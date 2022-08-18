Yedekler: De Wolf, Devalckeneer, Verstraete, Miyoshi, Avila, Scott, Zeno Van Den Bosch, Bataille, Vermeeren, Krasniqi

Royal Antwerp: Jean Butez xx, Dinis Almeida xx, Toby Alderweireld xx, Pacho xx, De Laet xx, Alhassan Yussuf xx, Jurgen Ekkelenkamp xx, Nainggolan xx, Samuel Vines xx, Pieter Gerkens xx, Michael Frey xx

45. dakikada Mahmut Tekdemir ile paslaşmasının ardından ceza sahası içi sol tarafında topu alan Mounir Chouiar’ın ortasında ön direkte bulunan Stefano Okaka’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

33. dakikada Jurgen Ekkelenkamp’ın pasında defansın arkasına sarkan Michael Frey’de ceza sahası dışının sağından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan’da kaldı.

22. dakikada Serdar Gürler’in kendi yarı alanın sağ tarafından topu uzaklaştırmak isterken top Michael Frey’de kaldı. Frey’in ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Medipol Başakşehir evinde Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Mehmet Büyükekşi: "Tüm veriler, sistemimizin doğru yolda çalışmaya başladığını gösteriyor"

Mehmet Büyükekşi: "Tüm veriler, sistemimizin doğru yolda çalışmaya başladığını gösteriyor"

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