UEFA Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Başakşehir, sahasında İtalyan ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle tamamlandı.
UEFA Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Başakşehir, sahasında İtalyan ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
27. dakikada Ikone’nin pasında ceza yayı önünde Saponara topla buluştu. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer’de kaldı.
30. dakikada Serdar Gürler’in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Mounir’in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Cuadra Fernandez xx, Guadalupe Porras Ayuso xx, Jose Antonio Garrido xx
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Caiçara xx, Youssouf xx, Ahmed Touba xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Biglia xx, Berkay Özcan xx, Serdar Gürler xx, Mounir xx, Aleksic xx, Okaka xx
Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Lima, Mesut Özil, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Traore, Batuhan Çelik, Szysz, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Fiorentina: Gollini xx, Venuti xx, Martinez Quarta xx, Igor xx, Terzic xx, Bonaventura xx, Amrabat xx, Maleh xx, Ikone xx, Sopanara xx, Cabral xx
Yedekler: Terracciano, Cerofolini, Biraghi, Ranieri, Krastev, Duncan, Favasuli, Bianco, Barak, Jovic, Kouame
Teknik Direktör: Vincenzo Italiano
Sarı kart: Ikone (Fiorentina)
Yorumlar