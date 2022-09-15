27. dakikada Ikone’nin pasında ceza yayı önünde Saponara topla buluştu. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer’de kaldı.

Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası’nda 5. oldu

Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası’nda 5. oldu

UEFA Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Başakşehir, sahasında İtalyan ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle tamamlandı.

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