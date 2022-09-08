82. dakikada sol kanattan Mounir’in ceza yayına doğru pasında Berkay’ın şutu savunmaya da çarparak ağlara gitti. 0-4

75. dakikada Okaka’nın vuruşunda Stephen Kingsley, tehlikeyi uzaklaştırmak isterken topu kendi kalesine gönderdi. 0-3

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu’nun ilk maçında Başakşehir, deplasmanda İskoçya ekibi Hearts ile karşılaştı. Mücadele Başakşehir 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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