Menemen FK, Gencer Cansev’i transfer etti

Menemen FK, Gencer Cansev’i transfer etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk haftasında Başakşehir, deplasmanda İskoçya ekibi Hearts ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını Başakşehir 1-0 önde tamamladı.

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