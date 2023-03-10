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Yedekler: Nardi, Hauge, De Ridder, Lagae, Van Den Bergh, Van Hauter, Daele

Gent: Roef xx, Castro-Montes xx, Piatkowski xx, Ngadeu-Ngadjui xx, Fortuna xx, Kums xx (Ofoe dk. 68 x), De Sart xx, Fofana xx (Samoise dk. 68 x), Cuypers xx (Fernandez dk. 85 ?), Hong xx, Orban xx (Depoitre dk. 68 x)

Nahid Yamak: "Takımın borcu 300 milyon TL"

Nahid Yamak: "Takımın borcu 300 milyon TL"

77. dakikada Başakşehir’in sağ taraftan Deniz Türüç’le kullandığı kornerde kaleci Roef topu kontrol etti.

64. dakikada Aleksic’in pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Deniz Türüç, kaleci Roef’i geçip son çizgiden inip yaptığı vuruşta top kaleye paralel bir şekilde auta gitti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Gent ile karşı karşıya geldi. Mücadele atılan karşılıklı gollerle 1-1’lik skorla sonuçlandı.

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