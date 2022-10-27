UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. haftasında Başakşehir, İtalya deplasmanında Fiorentina’ya 2-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. haftasında Başakşehir, İtalya deplasmanında Fiorentina’ya 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Jovic’in şutunda kaleci Muhammed gole izin vermedi.
61. dakikada sağ kanattan Saponara’nın ortasında, ceza sahası içinde Kouame’nin şutunu kaleci Muhammed çeldi. Dönen topu Jovic tamamladı. 2-1
79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bonaventura’nın altıpas üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
Stat: Artemio Franchi
Hakemler: Allard Lindhout xx, Mario Diks xx, Charles Schaap xx
Fiorentina: Gollini xx, Dodo xx, Milenkovic xx, Igor xx, Terzic xx (Biraghi dk. 83 ?), Barak xx (Bonaventura dk. 77 x), Amrabat xx, Mandragora xx, Kouame xx, Jovic xxx (Arthur dk. 72 x), Saponara xx (Ikone dk. 77 x)
Yedekler: Terracciano, Cerofolini, Ranieri, Venuti, Martinez, Zurkowski, Duncan, Bianco
Teknik Direktör: Vincenzo Italiano
Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Caiçara xx, Duarte xx, Ndayishimiye xx, Lima xx, Aleksic xxx, Biglia x (Ömer Ali Şahiner dk. 52 x), Mahmut Tekdemir x (Berkay dk. 45 x), Deniz Türüç x (Serdar Gürler dk. 74 x), Mounir Chouiar xx (Traore dk. 75 x), Okaka xx
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Batuhan Çelik, Szysz, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Jovic (dk. 26 ve 61) (Fiorentina), Aleksic (dk. 15) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Milenkovic, Mandragora, (Fiorentina), Okaka, Mounir Chouiar, Deniz Türüç (Başakşehir)
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