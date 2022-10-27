Goller: Jovic (dk. 26 ve 61) (Fiorentina), Aleksic (dk. 15) (Başakşehir)

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. haftasında Başakşehir, İtalya deplasmanında Fiorentina’ya 2-1 mağlup oldu.

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