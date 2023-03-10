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85. dakikada Sivasspor’da Charisis kafa ile indirilen topa penaltı noktasının hemen solundan vurdu, top savunmaya çarparak kornere gitti.

69. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Ali Şaşal topu elinden kaçırdı ve savunmanın uzaklaştıramadığı topa Barak altı pasın önünden vurdu, Goutas’a çarpan top kalecinin sağından ağlara gitti. 1-0

64. dakika Sivasspor’da sağ kanatta kazanılan köşe vuruşu paslaşarak kullanıldı ve Gradel ortaladı. Cofie’nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında DG Sivasspor deplasmanda İtalya ekibi Fiorentina ile karşılaştı. Mücadele Fiorentina’nın 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

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