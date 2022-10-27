UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - CFR Cluj: 0 (Maç devam ediyor)

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - CFR Cluj: 0 (Maç devam ediyor)

15. dakikada kaleci Muhammed’in asistinde rakip ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Aleksic topu ağlara gönderdi. 0-1

12. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada sağ çaprazda topun gelişine vuran Kouame, meşin yuvarlağı dışarı attı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. haftasında Başakşehir, İtalya deplasmanında Fiorentina ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

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