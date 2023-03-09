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38. dakikada Fiorentina’nın hızlı hücumunda Ikone savunma arkasına hareketlendi, Goutas kritik hamle ile topu kapmayı başardı.

34. dakikada Sivasspor’da savunmadan atılan uzun pası ceza sahasında kontrol eden Caicedo, sağ çaprazdan kaleye vurdu, kaleci Terracciano gole izin vermedi.

29. dakikada Nico Gonzalez, Ikone’nin kafa ile indirdiği topa ceza sahası sağ çaprazdan vurdu, top direk dibinden auta gitti.

14. dakikada Nico Gonzalez, sol kanatta ceza sahasına girmeden ortasını yaptı, yakın direkte Castrovili’nin dokunuşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

11. dakikada Jovic, savunma arkasına sarkarak ceza sahası sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalarak şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal net fırsatta gole izin vermedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda İtalya ekibi Fiorentina ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.

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