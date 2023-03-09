UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda İtalya ekibi Fiorentina ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Jovic, savunma arkasına sarkarak ceza sahası sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalarak şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal net fırsatta gole izin vermedi.
14. dakikada Nico Gonzalez, sol kanatta ceza sahasına girmeden ortasını yaptı, yakın direkte Castrovili’nin dokunuşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
16. dakikada savunma arkasına sarkan Jovic’in dokunduğu top kaleci Ali Şaşal’ı geçti, Murat geri koşarak kafayla tehlikeyi önledi.
29. dakikada Nico Gonzalez, Ikone’nin kafa ile indirdiği topa ceza sahası sağ çaprazdan vurdu, top direk dibinden auta gitti.
34. dakikada Sivasspor’da savunmadan atılan uzun pası ceza sahasında kontrol eden Caicedo, sağ çaprazdan kaleye vurdu, kaleci Terracciano gole izin vermedi.
38. dakikada Fiorentina’nın hızlı hücumunda Ikone savunma arkasına hareketlendi, Goutas kritik hamle ile topu kapmayı başardı.
Stat: Artemio Franchi
Hakemler: Enea Jorgji xxx, Denis Rexha xxx, Ridiger Çokaj xxx
Fiorentina: Terracciano xx, Dodo xx, Biraghi xx, Bonaventura xx, Jovic xx, Castrovilli xx, Ikone xx, Gonzalez x, Martinez Quarta xx, Amrabat xx, Igor xx
Yedekler: Sirigu, Milenkovic, Cabral, Ranieri, Venuti, Duncan, Sottil, Mandragora, Bianco, Barak, Brekalo, Kouame
Teknik Direktör: Vincenzo İtaliano
Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Uğur Çiftçi xx, Goutas xxx, Appindangoye xxx, Murat Paluli xx, Charisis xx, Cofie xx, Hakan Arslan xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Caicedo xx, Saiz xx
Yedekler: Baver Kuçkar, Muammer Yıldırım, Gradel, N’Jie, Emre Gökay, Ulvestad, Musa, Ziya Erdal, James, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Sarı kart: Samu Saiz (Sivasspor)