81. dakikada sol kanattan paslarla gelen Sivasspor’da Gradel ceza sahası içine derinlemesine oynadı. Angielski yerden uzak köşeye vurdu ve top yandan auta gitti.

70. dakikada Sivasspor’da Uğur’un uzun pasıyla savunma arkasına sarkan N’Jie kalesini terk eden kalecinin üstünden aşırtmak istedi. Ancak Cluj savunmasında Yuri izin vermedi.

Roger Federer kortlara veda ediyor

Roger Federer kortlara veda ediyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci hafta maçında DG Sivasspor deplasmanda Romanya ekibi CFR Cluj ile karşılaştı. Mücadele Sivasspor’un 1-0’lık galibiyeti ile sona erdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.