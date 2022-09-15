41. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında Angielski sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve Cluj savunmasında Burca’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

28. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Saba topu penaltı noktasına çevirdi. Angielski topu kontrol etti ancak Burca’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gradel, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.

25. dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Deac topu arka direğe gönderdi. Yeboah topa kafayı vurdu ancak top direkten döndü. Seken topu Muhar kafasıyla tamamladı. Sivasspor savunmasında Charisis topu çizgiden kafayla çıkardı.

8. dakikada Sivasspor’da Musa kaptığı topla ceza sahası yayından vuramadı. Ceza sahasının solunda topu kontrol eden Gradel, meşin yuvarlağa sert vurdu ancak top savunmadan döndü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 2. hafta maçında DG Sivasspor, deplasmanda Romanya ekibi CFR Cluj ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor’un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

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