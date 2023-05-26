UEDAŞ, dron teknolojisi sayesinde 20 saatlik görevi 4,5 dakikaya indiriyor. UEDAŞ, elektrik dağıtım tesislerinin harita ölçüm çalışmalarında 1 km’lik alanın yaklaşık 20 saatte çiziminin yapıldığı yersel yöntemler yerine aynı alanı yaklaşık 4,5 dakikada çizen dron teknolojisine geçiliyor. İş sağlığı ve güvenliğinden maliyet kontrolüne kadar birçok avantaj sağlayan yöntem, kamulaştırma sürecini olumlu yönde etkiliyor.

Enerji yatırımlarının yapıldığı yeni proje çalışmalarında arazi kullanımına yönelik problemler gittikçe artıyor. Günümüz teknolojilerinin bugün geldiği noktada ise arazi kullanımının çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan olumsuz etkileri insansız hava araçları sayesinde azaltılabiliyor. Cihaz özelliklerine bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama 14 km uzunluğundaki bir güzergahta etüt ve harita ölçümü içeren yersel yönetime kıyasla daha başarılı detay ve yükseklik verilerine sahip görüntüler, yaklaşık 1 saatte elde ediliyor. Böylece yersel yöntemlerle 20 saatte çizilen 1 km’lik alanın görevi 4,5 dakikaya indirgeniyor. UEDAŞ, elektrik dağıtım tesislerinin harita ölçüm işlemlerinde kullanacağı dron teknolojisiyle eksik veri toplama, artan zaman ve maliyet, çalışan güvenliği gibi birçok riski de ortadan kaldırıyor.

UEDAŞ yersel yöntemlerin risklerini ortadan kaldırıyor

Projelendirme çalışmaları sırasında standartlar gereği topluluklara en az etki oluşturacak alternatiflerin belirlenmesi gerekiyor. Dron teknolojisinin sağladığı uydu görüntüleri sayesinde parsel sınırları ve kullanım alanları daha anlaşılır göründüğü için projenin parsel kullanımı yalnızca gerektiği kadarla sınırlı kalıyor. Böylece çevre topluluklara minimum etki sağlanabiliyor. Emniyet mesafesi ihlalleri ise yersel yöntemlerde yalnızca bildirilen noktayla sınırlı kalırken dron ile yapılan ölçümlerde enerji nakil hattı yükseklikleri çok daha hassas tespit ediliyor.

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı yaptığı açıklamada, "İş ve zamandan tasarruf, daha kaliteli ve güvenilir veri, iş sağlığı ve güvenliği, emniyet ihlalleri kontrolü, maliyet avantajı ve minimum arazi kullanımı gibi birçok avantaj ile dron teknolojisinin tüm olanaklarından yararlanıyoruz. Bu sayede hem çevreye, hem topluluklara hem de yeni projelere maksimum fayda sağlıyoruz" dedi.