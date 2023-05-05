UEDAŞ, 14. Geleneksel BUİKAD ödüllerinde Yılın Kadını Destekleyen Şirketi ödülüne layık görüldü. Sosyal faydaya ve kadınların toplumsal sorunlarına odaklanarak uzun yıllardır geliştirdiği projelerini aralıksız sürdüren UEDAŞ, dün gece düzenlenen törende ödülün sahibi oldu.

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD)’nin her yıl düzenlenen ödül töreninde bu yıl UEDAŞ, “Pembe Lambalar”, “Trafolar Konuşuyor” ve “Cinsiyetçi Söylemin Farkında Ol” projeleriyle 2023 yılının Kadını Destekleyen Şirketi ödülünü aldı. Marmara Bölgesi’nin güneyini kapsayan hizmet sahası içerisinde 4 ilde 5 milyondan fazla vatandaşa elektrik dağıtımı sağlayan UEDAŞ, geliştirdiği sosyal sorumluluk projelerinde toplumsal sorunları önceliklendiriyor.

Ödül gecesinde hayata geçirdikleri kadın hakları, sağlık ve cinsiyet eşitliği odaklı projelerinden bahseden UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, “Toplumsal sorunların yanı sıra, kadınlarda en sık rastlanan meme kanserine, kadına şiddete ve eşitsizliklere karşı farkındalık kazandırmak adına geliştirdiğimiz projeleri uzun yıllardır aralıksız sürdürüyoruz. Bu zamana kadar planladığımız ve gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizle kadınların hem iş yaşamında hem de sosyal hayatta karşılaştığı zorlukları dile getirerek çözüm yolunda farklındalığı arttırmayı ana hedefimiz belirledik. BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu’nın da bahsettiği üzere başarılarıyla Bursa’nın dışında ülkemize ve dünyaya yayılan, kadınlara sayısız destek veren bu oluşum tarafından ödüle layık görülmek ayrıca gurur verici. BUİKAD’ın bugün şirketimizin böyle bir ödüle layık görülmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.” sözleriyle konuşmasını gerçekleştirdi.