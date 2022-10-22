UEDAŞ, hizmet bölgesindeki muhtar derneklerinin başkanlarını Genel Müdürlük Kampüsünde ağırladı. Bursa’daki 17 ilçenin temsilcilerinin katıldığı toplantıda muhtarlar, mahallelerindeki enerji taleplerini görüştü.

UEDAŞ, hizmet bölgesindeki muhtar derneklerinin başkanlarını Genel Müdürlük Kampüsünde ağırladı. Bursa’daki 17 ilçenin temsilcilerinin katıldığı toplantıda muhtarlar, mahallelerindeki enerji taleplerini görüştü.

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ve teknik yöneticilerin katıldığı buluşmada, muhtar dernek başkanlarının mahalleleriyle ilgili talep ve istekleri gündeme getirildi.

Güney Marmara’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, hizmet bölgesindeki 2 bin 940 muhtarla temaslarını sürdürüyor. Bünyesinde oluşturduğu ve sektörde ilk olma özelliği taşıyan ‘muhtar bilgi hattı’ servisi ile Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’daki muhtarlara anında ulaşım imkanı sağlıyor. Bölgedeki tüm muhtarlıkların telefon numaralarının 186’ya kaydedilmesi ve yalnızca onların erişebildiği özel sekme ile kullanıma sunulan mobil uygulama sayesinde talepler online olarak anlık iletilebiliyor.