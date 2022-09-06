UEDAŞ, yakın zamanda Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen dünyanın en büyük sürdürülebilirlik platformu Global Compact’a üye oldu. UEDAŞ’ın sürdürülebilirlik vizyonu global ölçekte attığı bu büyük adım, şirket misyonunu daha üst noktalara taşımayı amaçlıyor.

UEDAŞ, yakın zamanda Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen dünyanın en büyük sürdürülebilirlik platformu Global Compact’a üye oldu. UEDAŞ’ın sürdürülebilirlik vizyonu global ölçekte attığı bu büyük adım, şirket misyonunu daha üst noktalara taşımayı amaçlıyor.

2000 yılında çalışmalara başlayan ve dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan UN Global Compact’ın bugün 160’ın üzerinde ülkede şirket üyesi bulunuyor. İlkelerini ve etkileşim platformlarını yerel ölçekte tanıtmak, geliştirmek ve yerel ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla 2013 yılında TÜSİAD ve TİSK ortaklığında bir platform olarak kurulan Global Compact Türkiye ise 70’ten fazla ülkede yerel ağları üzerinden faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’deki en yeni üyelerinden biri ise Güney Marmara’da 5 milyondan fazla nüfusa enerji dağıtım hizmeti sağlayan UEDAŞ oldu.

Tüm projelerde sürdürülebilirlik kilit rol oynuyor

Global Compact’ın benzersiz ve çok paydaşlı yapısı sayesinde yeni iş birlikleri kurmak istediklerini belirten UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, Global Compact üyeliğinin UEDAŞ’a evrensel olma ve farklı bakış açıları yakalama fırsatı vereceğinin altını çizdi. Danacı, üyelerine bölgesel ve küresel düzeyde sürdürülebilirlik gündemini şekillendiren önemli etkinlik ve konferanslara katılım sağlama imkanı sunan Global Compact platformu ile UEDAŞ’ın sürdürülebilirlik vizyonunun birleşmesiyle önemli projeleri hayata geçirmek için besleneceklerini vurguladı.

Yetki alanındaki tüm projelerin ve faaliyetlerin sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığının bilincinde hareket eden UEDAŞ, bu alandaki vizyon ve hedefleri bağlamında gerçekleştirdiği Global Compact üyeliği ile küresel ve ulusal çapta sürdürülebilirlik gündemini belirleyecek ve yön verecek. 70’in üzerinde ülkede yerel ağ desteği sağlamayı amaçlayan Global Compact’a üyeliği sayesinde UEDAŞ, sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirme, değerlendirme, uygulama ve ölçmeye yarayan araç, kaynak, eğitim ve uzmanlara erişebilecek.