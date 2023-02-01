UEDAŞ, elektrik dağıtım şirketleri arasında yapılan müşteri genel memnuniyet ve çağrı merkezi memnuniyet araştırmasında 2022 yılının Türkiye birincisi oldu.

UEDAŞ, elektrik dağıtım şirketleri arasında yapılan müşteri genel memnuniyet ve çağrı merkezi memnuniyet araştırmasında 2022 yılının Türkiye birincisi oldu.

UEDAŞ, TEDAŞ tarafından gerçekleştirilen Elektrik Dağıtım Hizmet Memnuniyeti Araştırması’nın müşteri genel memnuniyeti sıralamasında ve çağrı merkezi memnuniyet sıralamasında birinci oldu. Türkiye’de hizmet veren 21 elektrik dağıtım şirketi özelinde gerçekleştirilen araştırmada her ay tüketicinin genel memnuniyetini ölçmek için anketler yapılıyor.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova olmak üzere 4 ilde 5 milyondan fazla vatandaşa elektrik dağıtım hizmeti sağlayan UEDAŞ, tüketicilerine sunduğu çağrı merkezi hizmetiyle arıza ve anlık sorunların önüne geçiyor. 21 elektrik dağıtım şirketinin Türkiye geneli puan ortalamasını alındığı ankette UEDAŞ, çağrı merkezinin aldığı 82 puanla güvenilir ve kesintisiz hizmet anlayışı politikasını pekiştirdi.

UEDAŞ yapılan ankette çağrı karşılama oranı yüzde 99.50, gelen çağrının ilk 20 saniyede karşılanmasında yüzde 97.54, planlı kesinti ve arıza bildirimlerinde ise 9.3 milyon SMS gönderimi gibi müşteri odaklı hizmetleriyle birinci sıraya yerleşti.