UEDAŞ, Türk Kızılayı ile ortaklaşa başlattığı ve kurum kültürü haline getirdiği kan bağışı etkinliğini gerçekleştirdi.

UEDAŞ, Türk Kızılayı ile ortaklaşa başlattığı ve kurum kültürü haline getirdiği kan bağışı etkinliğini gerçekleştirdi.

Güney Marmara’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, sosyal ve kültürel faaliyetlerle çalışmalarını sürdürüyor. UEDAŞ’ın2014 yılında başlayarak geleneksel hale getirdiği kan bağışı, Genel Müdürlük Kampüsünde kurulan kan aracında çalışanların katılımıyla yoğun bir günü tamamladı.

Bir kişinin yaptığı kan bağışı 3 kişinin kan ihtiyacını karşılarken, sağlık durumu kan bağışına uygun olmayan kişilerin kök hücre bağışçısı olması da büyük önem taşıyor. Bu noktada Kızılay yetkilileri şirket çalışanlarını detaylı bilgilendirirken merak edilenleri de yanıtladı.

Uzman hekim eşliğinde yapılan ön muayene işleminde kan vermek için herhangi bir sağlık problemine rastlanmayan 41 gönüllü kan bağışı, 29 kök hücre bağışı yapıldı. Başladığı günden bu yana bin 300’den fazla kan bağışının gerçekleştiği ‘Kan ver, hayat ver’ projesi her yıl büyümeye devam ediyor.