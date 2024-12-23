UDER, Çocuk Odaklı Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesini Geliştirme” projesi ile Ağrı’daki sivil toplum örgütlerine yönelik eğitim düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER), “Çocuk Odaklı Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesini Geliştirme” projesi kapsamında Ağrı’daki sivil toplum örgütlerine yönelik “Çocuk Güvenliği Eğitimi” düzenledi. Eğitim, çocuk koruma ve güvenliği konularında STÖ gönüllülerine bilgi ve beceri kazandırmayı amaçladı. Eğitim programında çocuk koruma, çocuk güvenliği kavramları, ulusal mevzuat, çocuk hakları ve çocuk güvenliği standartları gibi konular ele alındı. Katılımcılar, çocuk istismarını önleme ve güvenli bir ortam oluşturma konusunda farkındalık kazandı. Ayrıca, senaryo çalışmalarıyla pratik uygulama örnekleri üzerinde çalışıldı.

UDER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yıldırım, eğitimin önemine değinerek, “Sivil toplum örgütleri, çocukların güvenliği ve haklarının korunmasında önemli bir role sahip. Bu eğitimle, STÖ’lerin bu sorumluluğu daha etkin bir şekilde yerine getirebilmelerini sağlamayı hedefledik” dedi.