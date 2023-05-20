UDER-Ulusal Çocuk Hakları Derneği ve Ağrı Çocuk Hakları İl Komitesinin destekleriyle, Devlet koruması altında bulunan çocuklarla 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası kapsamında unutulmaz bir gün geçirdi.

İshak Paşa Sarayı ve Ahmed-i Hani Müzesi ziyaretleri ile başlayıp piknik etkinliğiyle devam eden programda çocukların duygusal-sosyal gelişiminin desteklenmesi, kültürel miraslarımızın tanınırlığına ve nesilden nesile aktarılmasına katkı sağlamak amaçlandı.

Tarihin derinliklerinde yolculuk yaparken, sarayın etkileyici mimarisini ve tarihi dokusunu yakından gözlemleme şansı bulan çocuklar, Ahmed-i Hani Müzesi’nde kültürel mirasımızın bir parçası olan değerli eserler hakkında bilgi sahibi oldu.

Ziyaretlerin ardından çocuklarla piknik etkinliği düzenlendi. Mangal ateşinin sıcaklığıyla bir araya gelen çocuklar, doğanın güzelliklerini yaşama şansı buldu.

Çocuk hakları konusunda çalışmalar yürüten UDER’in Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yıldırım: “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her anlamda desteklenmesi için durmaksızın çalışan, çocuğun yararını gözeten bir yapı olarak gönüllülerimizle birlikte her fırsatta çocuklarımızla temas halinde olmayı önemsiyor, özellikle Devletimize emanet edilen çocuklarımızla yakından ilgileniyoruz. Gelecek çocuklarımızın ve bugün bizim görevimiz ise gelecekte ihtiyaç duyacakları beceri ve bilgiler ile evlatlarımızı yarınlara hazırlamak.” ifadesini kullandı.