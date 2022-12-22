Ağrı Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER) İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerine yönelik “Çocuk İstismarı ile Mücadele Eğitimi gerçekleştirdi.

Ağrı Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER) İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerine yönelik “Çocuk İstismarı ile Mücadele Eğitimi gerçekleştirdi.

Çocuk İstismarının Psikolojik boyutu ve Hukuk Perspektifinden Çocuk Hakları konulu eğitim anlatılırken, ülkede yaşanan çocuk istismarına ve yaşanan çocuk hak ihlalleri dikkat çekildi. Yaşanan bu olumsuz olaylar ile nasıl mücadele edilmeli konusu üzerinde duruldu. Eğitim öğrencilerden ve akademisyenlerden gelen sorular ile son buldu.