Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER), 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü münasebetiyle etkinlik düzenledi.

Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER), 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü münasebetiyle etkinlik düzenledi.

Kurulduğu günden beri çocuklar ile faaliyet gerçekleştirmeye devam eden UDER’in 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü münasebetiyle düzenlediği etkinliğe onlarca çocuk ve dernek gönüllüleri katılım sağladı. Çocuklara hediye olarak kitap dağıtılarak UDER gönüllüleri ile birlikte 2 saat boyunca okuma etkinliği gerçekleştirildi. Okuma dan sonra palyaço eşliğinde oyunlar oynanıp, çocukların yüzleri boyandı. Çok renkli ve eğlenceli görüntülere imza atan UDER ekibi mutluluklarını gizleyemedi.

Etkinlik hakkında konuşan UDER Derneği Başkanı Yusuf Yıldırım, “Bildiğiniz üzere bugün 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü. Bugün münasebetiyle Ağrı da çocuklar ve UDER gönüllülerimiz ile bir okuma etkinliği gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikte çocuklarımıza kitapların faydalarını, önemini anlattık ve çocuklarımız ile oyun oynayarak etkinliği sonlandırdık. Ayrıca bildiğiniz üzere 12 Eylül’de okullar açılıyor, okul öncesi böyle bir etkinliği düzenlememiz hem çocuklara motivasyon hem de kitap okuma alışkanlığını aşılamış olduk. Etkinlikte emeği geçen tüm UDER gönüllülerine ve bizlere kapılarını açan Yemen Kahvesine çok teşekkür ediyorum” dedi.

UDER Başkan Yardımcısı Suna Ergül ise “Böyle bir etkinlik yaptığımız için çok mutluyuz bu etkinlik ile kitap okumanın önemini bir kez daha vurguladık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.