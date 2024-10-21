Eskişehir’de satışa sunulan son domatesler için pazarcı esnafı tezgaha ’Son elveda’ yazılı etiket koydu.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları azaldı. Pazarcı esnafı da yaklaşan kış ayları için hazırlıklarını sürdürürken, yaz mevsiminde yetişen son domatesler tezgahlarda satışa sunuldu. İçerdiği C vitamini ve likopen sayesinde cilt sağlığını desteklediği bilinen domates için tezgaha ’Son elveda’ yazılı etiket koyan esnaf, önümüzdeki günlerde sera domateslerinin satışa sunulacağını açıkladı. Esnaf ayrıca, bahçe ürünlerinin seraya göre daha ucuz ve lezzetli olduğuna vurgu yaptı.

"Bahçe domatesleri artık bitiyor, bu son parti"

Pazarcı esnafı Ceylan Şahin, konuyla ilgili olarak, "Buraya ’Son elveda yazdık’ çünkü kış mevsimi geliyor. Bahçe domatesleri artık bitiyor, bu son parti. Daha gelmeyecek, bundan sonra sera olacak. Seradakilerle bunların arasında 2 kat fiyat farkı olur. Bu 50 liraysa seradaki 80 lira olur. Yani ucuza son domates diyebiliriz. Arada lezzet farkı da oluyor. Bu güneşin altında yetişiyor" dedi.