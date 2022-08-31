Ordu’nun Perşembe ilçesinde yaşayan ve bölgenin simgesi olan üçüz ninelerden bir kardeş daha hayatını kaybetti. 92 yaşında vefat eden Emriye Sarı, toprağa verildi.

Ordu’nun Perşembe ilçesinde yaşayan ve bölgenin simgesi olan üçüz ninelerden bir kardeş daha hayatını kaybetti. 92 yaşında vefat eden Emriye Sarı, toprağa verildi.

Alzheimer tedavisi gören üçüz ninelerden Emriye Sarı, geçen cumartesi evde rahatsızlanarak, Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Emriye Sarı için Yazlık Mahallesi’ndeki Merkez Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Sarı, namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Birlikte yaşayan ve ilik kanseri tedavisi gören üçüzlerden Hayriye Sarı, 2016 yılında Fatsa Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Kardeşlerden Emriye Sarı’nın da hayatını kaybetmesi ile üçüz ninelerden geriye Hacer Sarı kaldı.

Hacer Sarı: “İki kardeşim de vefat etti, ben tek kaldım”

Emriye Sarı’nın cenazesinde kardeşi Hacer Sarı bir kardeşini daha kaybetmenin acısını derinden yaşadı. Doğduklarından bu zamana kadar hiç kardeşlerinden ayrılmadıklarını, ölümün kendilerini ayırdığı için çok acı çektiğini söyleyen üçüz ninelerden Hacer Sarı, “Biz hiç ayrılmadık. Bizi ancak ölüm ayırdı. Canım kardeşim yaktın içimizi. İki kardeşim de vefat etti, ben tek kaldım. Hiç ayrılmıyorduk ben artık yalnız kaldım. Canım bacım benim” diyerek ağıtlar yaktı.

“Nineler artık üçüz değil”

Hacer Sarı’nın kızı Necla Sarı ise “Nineler artık üçüz değiller. Artık tek kaldılar. Çok üzgünüz. Emriye teyzem 1,5 aydır hastanede tedavi görüyordu. Sadece annem kaldı ve artık annemi hiç yalnız bırakmayacağız. Onlar doğduklarından bu zamana kadar hep birlikte yaşadılar. Bir teyzem hiç evlenmedi, bir teyzem ise 10 yıl evli kaldıktan sonra boşandı ve kardeşleri ile yaşamaya devam etti. O kadar bağlılardaki birbirlerini acılarını bile hissediyorlardı. İlk ölen teyzemin yanında yer kalmadığı için başka bir mezarlığına defnedeceğiz. Sonrasında 3 kardeşe de yan yana mezarlar yaptırmak istiyoruz” diye konuştu.

İlçenin simgesi olan üçüz ninelerden birini daha kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyleyen Perşembe Belediye Başkanı Mehmet Sayim Tandoğan, “Çok üzüntülüyüz. Aynı yumurta ikizi kardeşleri bizler de çok seviyoruz. Ölüm onları ayırdı ve tek kardeş olarak kaldı. Mekanları cennet olsun” şeklinde konuştu.

Nasıl tanındılar

9 yıl önce konuk olarak katıldıkları bir televizyon programında evleri ile ilgili sıkıntılarını dillendirince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, bu durumdan etkilenerek üçüz kardeşlere ev yapılmasını sağlamıştı. Perşembe Kaymakamlığı tarafından eski ev yıkılarak, yerine 2 katlı 53 metrekare bir ev yapılmıştı.

Cenazeye Perşembe Kaymakamı Levent Yetgin de katıldı.