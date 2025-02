Et ve Süt Kurumu Yozgat satış mağazası önünde ucuz et almak için kuyrukta bekleyen vatandaşlara Yozgat Belediyesi tarafından sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Yozgat’ta ramazan ayının yaklaşması ile birlikte ucuz et alarak ramazana hazırlanan vatandaşlar Et ve Süt Kurumu satış mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Son günlerde Yozgat’ı etkisi altına alan kar ve soğuk havaya rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren Et ve Süt Kurumu önünde sıraya giren vatandaşlara Yozgat Belediyesi tarafından çorba ikramında bulunuldu.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, zaman zaman belediye olarak bir takım sosyal olaylara müdahale ettiklerini söyledi. Bugün de bu manada bu soğuk havada insanlarımızın biraz içi ısınsın dediklerini dile getiren Arslan, ‘’Sabah çarşıda bulunan, bilhassa da Et Süt Kurumu önünde kuyrukta bekleyen hemşehrilerimizin biraz içini ısıtmak istedik ve çorba dağıttık. Zaman zaman bu tür güzellikleri yapmak istiyoruz. Çünkü bu toplumla belediyenin kaynaşması açısından son derece önemli’’ dedi.