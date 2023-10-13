Manyas ve çevre ilçe pazarlarında kilosu en az 20 liraya satılan kapya biber 10 liradan satılınca kapışıldı.

Manyas’ın kırsal Yeniköy Mahallesi’nde çiftçilik yapan 55 yaşındaki Hasan Demirkıran, tarlasına ektiği kapya biberi fabrikaya satamayınca Manyas’a getirdi. Çarşıda bir römorkta yaklaşık 5 ton biberi kilosu 10 liradan vatandaşlara satan Hasan Demirkıran, fabrikanın kendi isteği doğrultusunda fiyat belirlediğini, ürün çok olunca fiyatları da çok düşürdüğünü söyleyerek, “Ben de fabrikaya ucuza vereceğime, vatandaşlara ucuz satarım dedim, römorku da o haliyle getirdim, kısa sürede vatandaşlar tarafından alındı. Hem ben fabrikaya yok pahasına satmaktan kurtuldum, hem de vatandaşlarımız biber ihtiyaçlarını ucuz bir şekilde temin ettiler” dedi.