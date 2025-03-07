Sivas’ta Yukarı Tekke Mezarlığında tam uçurumun ucunda bulunan Yukarı Tekke Camisi ve Abdulvahabi Gazi Hazretlerinin türbesinde Ramazan ayının ilk Cuma namazında yoğunluk yaşandı.

Sivas’ta Ramazan ayının ilk Cuma namazı, Yukarı Tekke Mezarlığı’nda uçurumun kenarında bulunan tarihi Yukarı Tekke Camisi ve Abdulvahabi Gazi Hazretleri’nin türbesine yoğun katılımla eda edildi. Vatandaşlar, Ramazan ayının manevi atmosferinde hem Cuma namazını kılmak hem de bu mübarek mekanı ziyaret etmek için Yukarı Tekke’ye akın etti. Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğrayan Abdulvahabi Gazi Hazretlerinin türbesi, ilk Cuma namazında da dolup taştı.

"Mutlu ve hüzünlüyüm"

Bekir Kavak, hem ziyaret hem de Ramazan ayının ilk Cuma namazını kılmak için camide bulunduğunu belirterek, "Ben buraya Ankara’dan geldim. İlk ziyaret için Yukarı Tekke Abdulvahap Gazi Hazretleri’ni ziyarete geldim ve Ramazan ayının ilk ilk cuma namazını burada kıldım. Burada olmanın verdiği duygular anlatılmaz, yaşanır. Bütün şehitler ve mübarekler burada yatıyor. Ankara’da yaşadığım için dört ayda bir Sivas’a geliyorum. Bütün cuma namazlarını Abdulvahap Gazi Camisi’nde kılmaya özen gösteriyorum. Burayı ziyaret ettiğim için mutluyum, huzurluyum ve hüzünlüyüm" dedi.

"Şükürler olsun"

Ziyarette bulunan Ufuk Ulus ise Ramazan ayının ilk cuma namazını burada kılacağı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Bizi bugünlere getiren Allah’a şükürler olsun. Bugün bu mübarek insanı ziyaret etmek için buraya geldik ve cuma namazımızı burada kılacağız. Buraya geldiğimiz için çok mutlu olduk ve çok sevindik. Ramazan ayının ilk cuma namazını burada kılacağım için mutluyum" diye konuştu.

Abdulvahap Gazi kimdir

Abdulvahap Gazi, Emeviler döneminde yaşamış ve İslam kuvvetleriyle Anadolu seferine katılmış ünlü bir ordu komutanıdır. Taberi ve İbnü’l Kesir, Abdulvahap Gazi’nin 731 yılında şehit düştüğünü belirtir. Abdulvahap Gazi, Battal Gazi’nin ve Ahmet Turan Gazi’nin silah arkadaşıdır. Abdulvahap Gazi’nin Sivas’tan başka İznik, Elazığ ve Bayburt’ta da türbe ve makamları bulunmaktadır.

Peygamber Efendimizin(sallallâhu aleyhi vesellem) sancaktarı

Rivayetlere göre Abdulvahap Gazi, Peygamber Efendimizin(sallallâhu aleyhi vesellem) sancaktarıdır. Peygamber Efendimize(sallallâhu aleyhi vesellem) ait mübarek emanetleri Malatya’ya gidip Battal Gazi’ye teslim etmiştir. Daha sonra Battal Gazi ve Ahmet Turan Gazi, Anadolu’yu İslamlaştırmak için birlikte hareket etmişlerdir. Abdulvahap Gazi, Soğuk Çermik yakınlarındaki bir savaş sırasında Ahmet Turan Gazi ile birlikte şehit düşmüş; sel sularına kapılarak kaybolmuştur. Daha sonra görülen bir rüyanın ardından bedeni bulunarak, Yukarı Tekke’de uçurumun kenarında defnedilmiştir.