Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, kayıp ihbarından 2 gün sonra 30 metrelik uçurumda ölü bulunan yaşlı adamın yakınları, daha önce de benzer bir olayın yaşandığı bölgede belediye tarafından bariyerli önlem alınmadığını iddia etti.

Merkezefendi ilçesine bağlı Bereketler Mahallesi Bereket Caddesinde meydana gelen olayda, 30 Mayıs günü Muratdede Mahallesi’ndeki ikametinden Başkarcı Mahallesi’ndeki bahçesine gitmek için ayrılan Ümit Kumoğlu (56), dün sabah saatlerinde polis ve akrabalarının yaptığı arama çalışmaları sırasında 30 metrelik uçurumda ölü olarak bulunmuştu. Cansız bedeni, AFAD ekiplerinin vinçle yaptığı çalışma sonucu düştüğü uçurumdan çıkartılan yaşlı adamın yakınları, büyük üzüntü yaşamıştı.

Belediyeye ihmal suçlaması

Yapılan ilk incelemelerde, Ümit Kumoğlu’nun kaldırımda yürürken, dengesini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandığı belirlendi. Spor yapmak amacıyla bahçesine yürüyerek gidip gelen Ümit Kumoğlu’nun her zaman aynı güzergahı kullandığını ifade eden yakınları, belediye yetkililerini kaldırım ile uçurumun arasına bariyerli önlem almamakla suçladı. Yıllar önce de aynı bölgede benzer bir ölüm olayının yaşandığını hatırlatan aile yakınları, yaşanan bu acı olaya rağmen ihmal sonucu aynı acıyı bu kez kendilerinin yaşadığını ifade etti. Aile yakınları, benzer olayların bir daha yaşanmaması için belediye yetkililerini görevlerini yerine getirmeye davet etti.