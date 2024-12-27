Mersin’in Silifke ilçesinde 30 metre derinlikteki uçurumda 6 gündür mahsur kalan keçi, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Büyüşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Karabıyık adlı vatandaş, ’112 Çağrı Merkezi’ne arayarak, Gündüzler Mahallesi Kütükçü mevkiinde hayvanlarını otlattığı sırada keçilerinden birinin uçurumda mahsur kaldığını belirterek yardım istedi. İhbarı alan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arama-kurtarma ekipleri olay yerine ulaşarak keçinin yanına indi. Ancak keçiye hareket alanının fazla olması nedeniyle müdahale edilemedi.

Keçinin bulunduğu nokta beslenmesine elverişli olduğundan, ekipler hava şartları izin verdiğinde kurtarma için tekrar harekete geçti. Keçinin hareketli olması nedeniyle kurtarma yapılamama ihtimaline karşı Silifke Hayvan Barınağından veteriner hekim desteği alındı. Veteriner hekim, keçinin hareket edip kurtarmaya elverişli bir konuma gelmesi için uyutucu iğne hazırladı. 30 metre uçurumdan ip ile erişim tekniği kullanarak keçinin bulunduğu noktaya ulaşan arama-kurtarma ekibinden bir itfaiyeci, veteriner hekimin hazırladığı uyutucu iğneyi tüf tüf üflemeli aparat kullanarak etkisiz hale getirdi.

Uyutulan keçi, üçe bir makara sistemi kullanılarak bulunduğu yerden kurtarıldı. Ekiplere teşekkür eden hayvan sahibi Mehmet Ali Karabıyık, keçisini Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projesi kapsamında aldığını söyledi.