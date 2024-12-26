Aydın’ın Buharkent ilçesinde uçurumda mahsur kalan av köpeği AFAD Aydın ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, Demircik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa ait av köpeği henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 30 metrelik bir uçuruma yuvarlandı. Uçurumda mahsur kalan köpeğin sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD Aydın ekipleri yönlendirildi. Hızla olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı. Titiz çalışmalar sonucunda bölgeden ekipler tarafından bölgeden kurtarılan av köpeği sahibine teslim edildi. Köpeğin sahibi de köpeğini kurtaran AFAD Aydın ekiplerine dikkatli ve duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.