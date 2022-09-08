Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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SBTÜ’nün projesine 22.5 milyon TL’lik destek

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cansız beden, Acıpayam itfaiyesinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza sonrası Çelik’in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Güney Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere; Manastır Mevkiinde seyir halinde olan Mehmet Çelik (72) idaresindeki 20 Y 3856 plakalı traktör, yokuş yukarı çıktığı esnada kontrolden çıkarak 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası traktörün altında kalan Çelik’ten haber alamayan yakınları, yol güzergahına baktığında acı tablo ile karşılaştı.

Denizli’de yokuş yukarı giderken kontrolden çıkan traktör 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Feci kazada itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaşlı sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

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