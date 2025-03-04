Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde yaklaşık 7 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aktarlar köyünde, Mustafa Karabacak (62) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 7 metre yükseklikten uçarak mezarlığa devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Karabacak’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karabacak’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gökçebey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.