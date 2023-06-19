Artvin’in Şavşat ilçesinde 100 metrelik uçuruma aracıyla yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Taşköprü Yaylasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 08 HD 540 plakalı kamyonet, sürücüsü Nuri Tavşan virajı alamayınca uçuruma yuvarlandı. Taklalar atan araç içinde bulunan sürücü Nuri Tavşan olay yerinde hayatını kaybederken, ekipler sürücünün cansız bedenini 100 metrelik uçurumdan ip ve sedye yardımıyla saatler süren çalışma sonrası çıkarttı. Talihsiz adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.