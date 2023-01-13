Muğla’nın Datça ilçesinde üç gün önce kayalıklardan uçuruma düşerek mahsur kalan koyun, Datça Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) tarafından kurtarıldı.

Muğla’nın Datça ilçesinde üç gün önce kayalıklardan uçuruma düşerek mahsur kalan koyun, Datça Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Datça beton santrali mevkiinde bir vatandaşın koyununun kayalıklardan uçuruma düşerek mahsur kaldığı ihbarı üzerine 5 kişilik Datça MAG-AME ekibi bölgeye sevk edildi. Kurtarma ekipleri 30 metre yükseklikten uçuruma düşen koyunu kurtarmak için çalışma başlatıldı. İp yardımıyla uçuruma inen ekipler, yine aynı yöntem ile 3 gündür mahsur kalan koyunu kurtararak sahibine teslim etti.