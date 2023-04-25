Osmaniye’de çocuklara yönelik düzenlenen uçurtma şenliği festivale döndü.

Osmaniye Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Çocuklara yönelik düzenlenen uçurtma şenliği şehitler ve depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Karaçay doğa park bisiklet ve yürüyüş alanında yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde belediye tarafından depremzede çocuklar için özel hazırlanan sinema ve sahne tırında ilk olarak OBEM çocuk oyun sınıfının performansı beğeniyle izlendi. Daha sonra sahne alan Arı Maya ve Şirinler çocuk tiyatroları, çocuklar ve vatandaşlardan büyük alkış aldı. Çocukların doyasıya eğlendiği uçurtma şenliklerinde değişik noktalara kurulan stantlarda yüz boyama etkinlikleri, top dağıtımı ve uçurtma dağıtımları yapıldı.

Yaşanan felaketin vatandaşlar ve çocuklar üzerine bırakmış olduğu tesirlerden kurtularak hayata yön verilmesi gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara, "6 Şubat’ta büyük bir afet yaşadık. Osmaniye Belediyesi ve belediye başkanı olarak, bu depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Böyle bir afeti bir daha insanlığın hiçbir kesimine Cenab-ı Mevlam yaşatmasın inşallah. Zorluklar ve sıkıntılar içerisinde yaşarken Osmaniye Belediyesi olarak biz de hemşehrilerimizin sosyal yaşamına ve hayatla uyumunu sağlanmasına katkıda bulunmak maksatlı olarak bu etkinlikleri düzenliyoruz. Bu etkinlikleri düzenlerken de sizlerle bütünleşerek, birleşerek hayatı daha anlamlı hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü biz Osmaniye’yi, siz değerli Osmaniyelileri ve Osmaniye’nin çocuklarını gönülden seviyoruz" dedi.

Düzenlenen etkinliklere katılanlarda Ufuk Güneş ise, "Osmaniye Belediyesinin düzenlemiş olduğu bu etkinlik 7’den 70’e tüm vatandaşların katılımıyla şu an yapılıyor. Her yer coşkulu, dolu dolu. Osmaniye afet yaşayan illerden birisi. Bu süreçte vatandaşlar ve çocuklar için yapılan bu etkinlikler çok önemli" ifadelerini kullandı.