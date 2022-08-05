Bilecik İl Müftülüğü’nce çocukların öğrenimlerinin yanı sıra eğlenceli vakit geçirebilmeleri için uçurtma şenliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte; mahallede gökyüzünü birbirinden farklı uçurtmalarla renklendiren öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte unutamayacakları bir gün yaşadı. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler, düzenlenen etkinlikten dolayı öğretmenlerine teşekkür etti.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde öğrenciler gönüllerince eğlendi.

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