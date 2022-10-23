Nevşehir’de düzenlenen etkinlikte uçurtma keyfi yaşayan çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Nevşehir’de düzenlenen etkinlikte uçurtma keyfi yaşayan çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar uçurtmalarla Uçhisar semalarını renklendirdi. Kırgızistan Parkı yanındaki alanda Uçhisar Belediyesi tarafından organize edilen Uçurtma Şenliği renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu. Yüzlerce hazırlanan uçurtmalarla uçurtma keyfi yaşayan çocuklar, aileleriyle birlikte gönüllerince eğlenme imkanı da buldu. Etkinlikte; büyükler de çocuklar kadar eğlendi. Kimisi çocuklarıyla, kimisi de torunlarıyla uçurtma şenliğine katıldı. Şenlikte büyükler uçurtmaları hazırlarken, küçüklerde uçurma telaşına girdi. Büyüklerin de küçükler kadar eğlendiği şenlikte ortaya güzel görüntüler çıktı.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü; bu yıl 2.’sini düzenledikleri uçurtma şenliğine Uçhisar beldesinin yanı sıra yakın yerleşim bölgelerinden de çocukların aileleriyle birlikte katılmalarının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Başkan Süslü, “Çocuklarımız için oldukça değişik bir etkinlik oldu. Hava şartlarının da uçurtma şenliği için iyi olması, katılımı daha da artırdı. Çocuklarımızın yaşayacağı güzel hatıralar, yaşamlarında ileriki dönemlerde iz bırakabiliyor. Düzenlediğimiz uçurtma şenliğine katılan çocuklarımız ve ailelerine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda Uçurtma şenliğine ilgi ve alakanın daha da artacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Uçurtma şenliğine katılan çocuk ve ailelerine Uçhisar Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda da bulunuldu.