İzmit Belediyesi’nin çocuklar için düzenleyeceği Uçurtma Şenliği yarın Seka Park Uçurtma Tepesi’nde başlıyor.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çocuklar için düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekliyor. Eğlence ve heyecan dolu anların yaşanacağı Uçurtma Şenliği yarın Seka Park Uçurtma Tepesi’nde başlıyor. Renkli uçurtmaların gökyüzünde danslarının izleneceği ve ailelerin bir araya gelerek güzel anılar biriktireceği Uçurtma Şenliğine tüm vatandaşları davet eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Çocuklarımız ve aileleri için hazırladığımız bu özel günde tüm İzmitlileri bekliyoruz” dedi.