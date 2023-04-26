Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde anasınıfı ve ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Uçurtmalar Erzincan semalarını süsledi.

Çağlayan Beldesi Çayır mevkiinde Çağlayan İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde güneşli bir havada çocuklar uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı. Doyasıya eğlenen çocuklara ebeveynleri ve öğretmenleri eşlik etti. Çayırlık alanda güle oymaya etkinliğin tadını çıkaran çocukların uçurduğu uçurtmalar Erzincan semalarını süsledi.

Çocukların güzel bir gün yaşadıklarını ifade eden Çağlayan İlköğretim Okulu Müdürü Mustafa Çelik, “Hava münasebeti nedeniyle bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bugün kutlayabildik. Kutlamamız dahilinde 6 şubatta yaşanan deprem nedeniyle eğlenceye fazla yer veremedik. Buruk geçti törenimiz. Bunu bir nebze atlatabilmek için törenimize uçurtma şenliğimizi ekledik. Törenimizi okulda yaptıktan sonra çocuklarımızla buraya Çayırlı mevkii ye geldik. Uçurtmalarımızı çocuklarımız öğretmenleriyle birlikte yaptılar. Çocuklarımız uçurtmalarını uçuruyorlar. Güzel vakit geçiriyorlar” dedi.