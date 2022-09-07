Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varislerinin Trabzon’da bulunan Güzelhisar Kalesi’nin de içerisinde bulunduğu arazinin kullanım hakkını almak için uzun yıllardır verdikleri hukuki mücadelede sona gelindi. 28 Eylül’de Torul Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davadan olumlu sonuç çıkması halinde vakıflarını kuracak varislerin Eylül ayında Ankara’da açacakları ‘Galle Fazlası’ davasının ardından arazinin kullanım hakkına sahip olup olamayacakları belli olacak.

Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varislerinin Trabzon’da bulunan Güzelhisar Kalesi’nin de içerisinde bulunduğu arazinin kullanım hakkını almak için uzun yıllardır verdikleri hukuki mücadelede sona gelindi. 28 Eylül’de Torul Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davadan olumlu sonuç çıkması halinde vakıflarını kuracak varislerin Eylül ayında Ankara’da açacakları ‘Galle Fazlası’ davasının ardından arazinin kullanım hakkına sahip olup olamayacakları belli olacak.

Trabzon’da 13’üncü yüzyılda Cenevizliler döneminde inşa edilen tarihi Güzelhisar Kalesi’nin de içinde yer aldığı arazinin 1737-1745 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Trabzon Valiliği görevini üstlenen Gümüşhaneli Üçüncüzade Ömer Paşa’ya ait olduğunu ve varis olduklarını tescilleyen torunlarının uzun yıllardır sürdürdükleri hukuki süreçte sona aşamaya gelindi.

28 Eylül tarihinde Torul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek vakıf kurma davasının sonucuna göre vakıflarını kuracaklarını söyleyen tarihçi-yazar Adnan Güngör Üçüncüoğlu, daha sonra Ankara’da açacakları ‘Galle Fazlası’ davasının sonucunda kale arazisinin kullanım hakkına sahip olacaklarını belirtti.

Arazinin kişilere devredilemediğini ve bu nedenle vakıf kurmanın son süreçte kilit rol oynadığını söyleyen Üçüncüoğlu, “Türk ve Müslüman bir sülaleyiz biz. Bizim sülalemizde 4 tane paşa var. Bunlar hep bizim sülalemizden gelme. Biz devlete yardım ettik, devlet için çalıştık, devlete emek verdik biz. Hakkımızı istiyoruz başka hiçbir şey istemiyoruz” diye konuştu.

“Elimizde padişah fermanları da var”

Dava sürecinde sundukları belgelerin içerisinde padişah fermanları da olduğunu belirten tarihçi-yazar Adnan Güngör Üçüncüoğlu, “Biz kalenin de içerisinde bulunduğu arsayı almak istiyoruz. Bu arsayı Üçüncüzade Ömer Paşa 5 kişiden tapusuyla beraber aldı ve bu tapuyu o zamanki saraya haber verdi. İzin aldı, ben burada bir ev yaptıracağım dedi, o da izin verdi. Bildiğiniz gibi Heybeliada’da Rumların bir kilisesi var, burayı almak için 50 sene mücadele ettiler. Heybeliada, Hatay’da bir kilise ve İstanbul’da bir kilise daha var bunları Rumlar aldı. Ya biz Rum değiliz bir şey değiliz burası bizim dedemizden kalma tapulu bir yer. Bu tapu 2013 yılında alındı daha 10 sene olmadı. Trabzon’da kadastro çalışmaları dolayısıyla biz bunu aldık. O zaman kadastro bize vermeseydi de bunu hazine üzerine, askeriye üzerine, karayolları üzerine veya vakıflar üzerine niye yapmadılar. Burada ne yazıyor maliki Üçüncüzade Vakfı, tapuda yazan arazi Trabzon’un yarısı eder. Biz yarısını istemiyoruz ki, bizim vatandaşın yeriyle işimiz yok. Vatandaşın yerini biz istemiyoruz. Zamanında almış tapu yaptırmış biz bunu istemiyoruz. Bizim isteğimiz şu anda askeriye ve karayollarının elinde olan yer. Orası da 4 dönüme yakın bir yer. Biz onun peşindeyiz. Elimizdeki kitabın içinde en azından 100 tane belge ve bilgi var. Padişah fermanları var, emirnâmeler var, Trabzon Valilerinin fermanları var. Bunlar belgedir. Bu belgeler dolayısıyla biz orada hak iddia ediyoruz. Biz Osmanlı arşivlerinden kendimize göre belge tanzim ettirmedik.” dedi.

“Burayı Trabzon Belediyesine kiralayacağız, biz kirasını alacağız”

28 Eylül’de vakıf kurmak için son davaya gireceklerini söyleyen Üçüncüoğlu, “Eylül’ün 28’inde Torul Asliye Hukuk Mahkemesinde vakıf kurmak için son mahkememiz var. Bir de bu ayın içerisinde Ankara’da ‘Galle Fazlası’ için dava açacağız. Biz burada kullanım hakkını istiyoruz. Biz burayı aldık diyelim, kimi diyor ki ev yapacaksınız, kimi diyor otel yaptıracak. Devletin malının üzerine, ev, otel olmaz biz bunun bilincindeyiz. Bizim yapacağımız burada o güzelim yeri askeriyenin elinden kurtarmak, çünkü askeriyenin tasarrufunda askeriye kendisi eğleniyor, piknik yapıyor askeri amaçlarla kullanmıyor ki orayı. Biz orayı alacağız Trabzon halkına açacağız. Kendimiz yapamasak bile burayı Trabzon Belediyesine kiralayacağız biz kirasını alacağız. Gaye bu. Bizim gayemiz şu anda maddi bir şey değil, bizim gayemiz şu anda orayı alıp Trabzon halkına açmak.” diye konuştu.

“Devlete yardım ettik, devlet için çalıştık, devlete emek verdik, hakkımızı istiyoruz”

Devletin kullanım hakkını vermeyeceğini söylemesi nedeniyle dava açtığını söyleyen Üçüncüoğlu, “Bizim kullanım hakkımızı versinler ben devletten 5 sene geriye dönük parasını istemem. Devlet şu anda vermeyeceklerini söyledikleri için biz dava açmak zorunda kalıyoruz. O davayı da kısa bir süre içerisinde bitireceğiz, çünkü hakkımız bu. Rumlar nasıl almışsa, Ermeniler nasıl almışsa başka azınlıklar nasıl almışsa biz de hakkımızı istiyoruz. Türk ve Müslüman bir sülaleyiz biz. Bizim sülalemizde 4 tane paşa var. Bunlar hep bizim sülalemizden gelme. Biz devlete yardım ettik, devlet için çalıştık, devlete emek verdik biz. Hakkımızı istiyoruz başka hiçbir şey istemiyoruz. Orayı halka açacağız. Bu benimle olmasa bile benden sonra gelenlerle olacak. Ya alacağız ya alacağız, bunun başka yolu yok. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti, aşiret devleti değil. Biz tapulu olan yerimizi istiyoruz, alacağız da. Şu anda oraya Üçüncüoğlu Kalesi yazılsın ben kendi hakkımdan vazgeçeceğim. Ben 76 yaşındayım bu saatten sonra benim parayla pulla da işim olmaz. Ben Trabzon Belediyesine de veririm orayı, onlar kullanırlar daha iyi yaparlar bize de kira bedeli ne verirlerse, bizim de fakirlerimiz var.” ifadelerini kullandı.