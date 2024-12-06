Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu’nun Kasım 2024 sonuçlarına göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,2 azaldı. Aynı dönemde inşaat sektörü ise yüzde 9,2 büyüme gösterdi.İSTANBUL (İGFA) -Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Kasım 2024 sonuçları açıklandı.

Raporda, inşaat malzemesi sanayi üretiminin yılın ikinci çeyreğinden itibaren gerilemeye başladığına dikkat çekildi. İnşaat malzemesi üretiminin hem iç talep hem de dış talepteki gelişmelerden etkilendiği belirtildi.

2024 yılının genelinde dış talebin durağan kaldığına vurgu yapılırken, bu durumun sanayi üretiminin üzerinde olumsuz etki gösterdiğine değinildi. İç talebin ise, yılın ilk çeyreğine kadar hareketli olduğuna, ikinci çeyrekten itibaren dezenflasyon politikalarının ve sıkı para politikasının etkileriyle yavaşlamaya başladığına, yılın üçüncü çeyreğinde de küçüldüğüne raporda yer verildi.

İLK ÇEYREKTE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 10,9 ARTTI

Raporda, 2024 yılının ilk çeyrek döneminde yerel seçimler nedeniyle ekonomide genişletici politikalar uygulandığına dikkat çekildi. Bu gelişmeye ek olarak, 2023 yılının ilk çeyreğinde deprem sebebiyle oluşan üretim kayıplarının yarattığı baz etkisi ile 2024 yılı ilk çeyreğinde üretimin yüzde 10,9 arttığı belirtildi. Yerel seçimler sonrasında ise ekonomide sıkılaşma politikalarının daha kararlılıkla uygulanmaya başlandığına, nisan ve haziran aylarında çalışma gün sayısının önemli ölçüde azaldığına raporda yer verildi. Bu gelişmelere bağlı olarak, inşaat malzemesi sanayi üretiminin 2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 3,9 daralma gösterdiği ifade edildi.