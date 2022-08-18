Erzurum’da ucu bucağı görünmeyen ayçiçeği tarlaları kartpostallık görüntüler ortaya çıkartırken dekar başına 500 kilogram ürün vererek çiftçileri yüzünü güldürecek.

Erzurum’da ucu bucağı görünmeyen ayçiçeği tarlaları kartpostallık görüntüler ortaya çıkartırken dekar başına 500 kilogram ürün vererek çiftçileri yüzünü güldürecek.

Erzurum’un Pasinler ilçesinde bulunan ayçiçeği tarlaları kartpostallık görüntüler ortaya çıkartıyor. Güzel görünümünün yanında bu yıl Erzurum’da yüzde yüzlük bir artışla toprağa ekilen ayçiçeği tarlalarının dekar başına 500 kilogram ürün vermesi bekleniyor. Yağlık ayçiçeği alanında da ekimlerde bulunan çiftçiler İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle boş kalan arazilerin yüzde 70’lik kısmını da ekmiş durumda bulunuyor.

“Bu sene Ayçiçek ekimimizde yüzde yüzlük artış sağladık”

Bu yıl 45 bin dekar alana ayçiçeği ekimi yaptıklarını söyleyen Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, “Erzurum’da ön planda görünen hayvancılık potansiyelinin yanında bitkisel üretim potansiyeli de çok önem arz etmektedir. 1 milyon 500 bin dekar alanda hububat ekili arazimiz bulunuyor. Önemli oranda enstitü bitkileri ekimi de yapıyoruz. Ayçiçeği, fasulye, şekerpancarı ve patates üretimimiz de ön planda bulunuyor. Bu yıl özellikle ayçiçeği alanlarımızda yüzde yüze yaklaşan bir artışla ayçiçeği ekmiş bulunuyoruz. Geçen yıl 25 bin dekar alana ekili olan ayçiçeği ekimimiz bu yıl 45 bin dekara ulaştı. Bunun 30-35 bin dekarı çerezlik ayçiçeğidir. Pazar sorunu yok ve çiftçi geliri fazla olduğu için çiftçilerde buna yönelmiş durumda bulunuyor” diye konuştu.

“Ekilmeyecek arazilerin yüzde 70’inin ekilmesini sağladık”

Dekar başına 500 kilogram ürün alacaklarını da belirten Akar, “Ancak bu sene önemli bir miktarda artış gösteren yağlık ayçiçeği ekimimizde var. 10 bin dekar üzerinde yağlık ayçiçeği ekmiş bulunuyoruz. Çiftçilerimize 3 ton civarında yağlık ayçiçeği tohumu dağıttık. Bununla beraber özellikle ekilmeyecek olan arazilerimizin yüzde 70’inin ekilmesi sağlanmış oldu. Geçen seneye oranla bu sene çerezlik ayçiçeğinde dekarında 300-500 kilogram alınması bekleniyor. Yağlıkta ise dekar başına 200 kilo alınması bekleniyor. Şuana kadar iklim ve üretim aşamalarımızda hiçbir sıkıntı yaşamamış durumdayız. Hasat zamanını dört gözle bekliyoruz. Ayçiçeğini Eylül ayında hasat etmeye başlayacağız. Özellikle yağlık ayçiçeği bizim için stratejik bir ürün durumunda bulunuyor” dedi.