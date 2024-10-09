Seyhan Belediyesi’nin ücretsiz YKS hazırlık kurslarında uzman rehber öğretmenlerle dersler devam ediyor. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Gençlerimizin hayallerine, hedeflerine ulaşmaları için yanlarındayız" dedi.

Bakımyurdu Caddesi’nde hizmete açılan kursta lise 12’inci sınıf ve mezun öğrenciler ücretsiz bir şekilde üniversite sınavına hazırlanıyor. Yoğun ilgi gören kursta öğrenciler, alanında uzman öğretmenler tarafından YKS müfredatına yönelik dersler görüyor.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eğitim ve öğretimin geleceğin teminatı olan gençler için büyük önem taşıdığını belirterek, "Ücretsiz hizmet verilen üniversiteye hazırlık kurslarımızda gençlerimizin hayallerine, hedeflerine ulaşmaları için yanlarında oluyoruz. Her zaman da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Seyhanlı gençlerimizi üniversiteyle buluşturmak için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

Kurslarda eğitim gören öğrenciler ise ücretsiz sağlanan bu hizmeti en iyi şekilde değerlendirip hedeflerine ulaşmak istediklerini ifade etti.