Milli Eğitim Bakanlığının ’eğitime sosyal destek’ politikası dahilinde Bayburt genelinde yaklaşık 3 bin 650 öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının ’eğitime sosyal destek’ politikası dahilinde Bayburt genelinde yaklaşık 3 bin 650 öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

Taşımalı eğitim bünyesindeki bin 667 ilköğretim, 978 ortaöğretim ve 140 özel eğitim olmak üzere toplamda 2 bin 785 öğrenciye ücretsiz yemek desteği sağlanırken merkezdeki 56 okul öncesi ve pansiyonlarda kalan 812 öğrenciyle birlikte bu sayı 3 bin 600’ü geçiyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle öğlen yemeğinde bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Müdürü Muammer Şimşek ile birlikte okulun yemekhanesinde incelemelerde bulunarak ücretsiz yemek hizmeti hakkında okul yöneticilerinden bilgi aldı. Öğrencilerle yemekte sohbet eden Güney, öğrencilere yemeklerden memnun olup olmadıklarını sordu, öğrenciler ise yemeklerin güzel olduğunu, severek yediklerini ve lezzetlerinin evde pişen yemekten farksız olduklarını söylediler.

Ücretsiz yemek hakkında açıklamalarda bulunan Güney, "Bakanlığımızın kararlılıkla sürdürdüğü eğitime sosyal destek politikası dahilinde Bayburt genelinde 3 bin 653 öğrencimiz ücretsiz yemek hizmetinden istifade ediyorlar. Çocuklarımız burada adeta anne eli değmiş yemekleri yiyorlar. Yemeklerin tamamının bittiğine de şahit oluyoruz. Gıda mühendislerimizin denetiminde anne yemekleri pişiyor ve öğrencilerimizin karınları bu şekilde doyuyor. 6 Şubat itibariyle de tüm okul öncesi öğrencilerimizin yemek ihtiyacını karşılayacağız. Toplamda ilimizdeki ücretsiz yemek hizmetinden faydalanan öğrenci sayısını 5 bin 300 civarına çıkarmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Okul yemekhanesinde yemek yiyen 7’nci sınıf öğrencisi Belinay Fatma Kara isimli öğrenci ise yediği yemeğe tam not vererek, "Yemekhanede verilen yemeklerin çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim ve bu yemekler bize ücretsiz olarak veriliyor. Yemeklerin tadı annemizin yemeklerine benziyor, annemiz yapmış gibi, tadı tuzu yerinde. Yemekhanemiz çok güzel, çok temiz, yemekler de aynı şekilde çok güzel" şeklinde konuştu.