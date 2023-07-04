Bozüyük Belediyesi Sanat Atölyeleri “Bedenimdeki Notalar” adlı atölye çalışmasıyla başladı.

Yaz boyunca öğrencilerin iyi vakit geçirerek tatillerini değerlendirebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmelerine imkan sağlayacak ücretsiz sanat atölyeleri Sanatevi’nde başladı. 5, 7, 9 ve 11 yaş üzeri olmak üzere 4 ayrı seansta yapılan atölye çalışması 8 hafta boyunca devam edecek. Renklerin Ahengi, Doğa İçin Tasarla, Bir Mekik Bir İp, Sahne Sanatevi Tiyatro, Özel bireyler için Çamurlu Eller ve Mandala Atölyeleri’nin yer aldığı Ücretsiz Sanat Atölyelerinin tamamlanmasının ardından ise 2. Geleneksel Sanatevi Panayırı düzenlenecek.