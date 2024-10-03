Yüreğir Belediyesi’nin Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak adaylar için ücretsiz olarak düzenlediği fiziki yeterlilik parkur hazırlık kursu başladı. Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi’nde uzman eğitmenler eşliğinde başlatılan kurslar için kayıtlar devam ediyor.

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılmak isteyen ön lisans ve lisans mezunu adaylara ücretsiz fiziki yeterlilik kursu başlattı. Atakent Mahallesi’nde bulunan Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi’nde açılan ücretsiz kursta, eğitim; Yüreğir Belediyesi bünyesindeki uzman spor antrenörleri tarafından veriliyor. Kursta adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkânı sunuluyor.

Hafta içi her gün sabah 09.00’da başlayan ve seanslar halinde devam eden kurslar için kayıtlar devam ediyor. Adaylar kursa başvuru ve detaylı bilgi için belediyenin 444 80 44 çağrı merkezinden veya 0322 502 92 17 numaralı telefonu arayarak Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi’nden bilgi alabiliyor.

Gençlerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, “Eğitimde fırsat eşitliğini önemseyen belediyecilik anlayışımızla kurslarımızı ücretsiz olarak açtık. Alanında uzman antrenörlerimiz eşliğinde hazırlık kurslarımız devam ediyor. Gençlerimizin hayallerine kavuşmalarında, hedeflerine ulaşma çabalarında her zaman yanlarında olacağız. Bütün kursiyerlerimize başarılar diliyorum” dedi.