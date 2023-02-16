Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin askılara asılı giysileri, numaralarına göre ayrılmış ayakkabılarıyla kente gelen depremzedeler için bir mağaza gibi düzenlediği merkezlerinden bugüne kadar, 42 bin 461 afetzede ücretsiz yararlandı.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin askılara asılı giysileri, numaralarına göre ayrılmış ayakkabılarıyla kente gelen depremzedeler için bir mağaza gibi düzenlediği merkezlerinden bugüne kadar, 42 bin 461 afetzede ücretsiz yararlandı.

Muratpaşa Belediyesi, ilk ücretiz mağazasını Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) depremin ikinci günü, 8 Şubat’ta açtı. Belediyenin Soğuksu Mahallesi’nde bulunan yaşlı evi, Muratpşa Atatürk Kent Meydanı ve 99. Yıl Kuvayi Milliye Spor Salonu’nda oluşturduğu yardım toplama merkezlerinden bir yandan deprem bölgesine yardımlar TIR’lara gönderilirken diğer yandan ASSİM’deki mağazaya sevk edilmeye başlandı.

ASSİM’deki mağazada tek tek elden geçen yardımlar, cinsiyetlerine, bedenlere göre ayrıldı. Tek tek askılara asıldı. Ayakkabılar numara numara ayrıldı, çocuk bezi ve mamasının yanı sıra her türlü hijyen ürünü ayrı bölüme alındı. İkinci mağaza ise depremzedelerin yerleştirildiği otellere daha yakın bir bölge olan Güzeloba Mahallesi’nde kuruldu. Güzeloba İlköğretim Okulu Spor Salonu’ndaki ikinci mağaza 11 Şubat Cumartesi açıldı. Burası da aynı şekilde düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz mağazalarından AFAD tarafından otellere yerleştirilen ya da ikametgahı depremin etkilediği illerden birinde olan tüm afetzedelerin yararlanabiliyor. Mağazalardan bugüne kadar Antalya’ya gelen 42 bin 461 depremzede yararlandı. Muratpaşa Belediyesi, diğer yandan Antalya’ya gelen ve ev kiralayan depremzedeler için de “Kullanmadığınız eşyalar bir yaşamı değiştirebilir” sloganıyla ev eşyası yardım kampanyası başlattı.